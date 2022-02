Il Giardino del Vescovo apre le porte

Lasciate che i bambini vengano a me, sta scritto (cfr. Marco 10,13-16). E questo, è quello che viene in mente in merito alla bella iniziativa della direttrice del Museo Diocesano Domenica Brancato. Il Giardino del Vescovo infatti, apre le porte ai più piccoli e diventa la location di laboratori “A cielo aperto”. Il Museo diocesano, la biblioteca

Lucchesiana, la chiesa di S. Alfonso, un tempo luogo di preghiera per i “padri redentoristi”, si apre dunque alla città e lo fa nel mondo migliore possibile, accogliendo le nuove generazioni per laboratori all’aria aperta.

“L’obiettivo – ha spiegato Domenica Brancato, direttore del Museo – è quello di curare il giardino e giocare in uno spazio aperto con attività organizzate. È un progetto – ha detto al GDS -che fa bene all’umore dei grandi e dei bambini sviluppando autostima e serenità, senso dell’ordine ed entusiasmo amore e rispetto per la natura”. Il Giardino, coltivato prevalentemente con alberi di agrumi, fa della biodiversità il suo cavallo di battaglia e da qualche tempo è stato aperto alla cittadinanza per eventi culturali di sicuro richiamo. Dagli agrumi raccolti nel giardino viene realizzata una prelibata marmellata. Il progetto “A cielo Aperto” è rivolto anche agli studenti delle scuole.

Nelle foto alcuni disegni realizzati dai bambini in visita al Giardino.