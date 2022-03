Il giardino botanico aprirà anche il sabato mattina

Il Giardino botanico, una delle strutture più prestigiose del Libero Consorzio comunale di Agrigento, aprirà anche il sabato mattina. Il direttore , Giovanni Alletto, ha disposto l’ampliamento dell’apertura in seguito alle numerose richieste pervenute dagli utenti. Sarà possibile, quindi, per i turisti italiani e stranieri nonché per la cittadinanza, visitare il Giardino Botanico anche nelle giornate di sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00. I nuovi orari di apertura prevedono l’ingresso gratuito tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 8:30 fino alle ore 13:30. Inoltre sarà possibile visitare la struttura anche in orario pomeridiano, dalle ore 15:30 alle ore 17:30, il martedì e il giovedì. Il Commissario Raffaele Sanzo esprime la sua soddisfazione per la scelta dell’Amministrazione e per la disponibilità del personale che consentirà una migliore fruizione del giardino botanico, in modo da essere più rispondente alle esigenze della cittadinanza e dei turisti che visitano la città di Agrigento. Il Giardino botanico dispone di un percorso didattico già consolidato che consente di conoscere le numerose specie vegetali presenti in quello che è ormai da considerare un vero e proprio parco cittadino. Il personale dell’Ente è in grado di fornire spiegazioni sulle singole specie, agrarie e ornamentali, e sulle varie utilizzazioni nel campo alimentare, erboristeria e fitoterapia.