Il comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, generale di divisione Ubaldo Del Monaco, ha fatto visita ai reparti dell’Arma presenti nell’area montana della provincia agrigentina, incontrando i militari della Compagnia di Cammarata e della Stazione di Casteltermini. La visita ha avuto inizio presso la sede della Compagnia, dove l’alto ufficiale è stato accolto dal comandante, capitano Ernesto Califri, e ha incontrato una rappresentanza dei militari del nucleo Operativo e Radiomobile, della centrale operativa, della Stazione di Cammarata e delle Stazioni dipendenti. Nel corso dell’incontro il generale Del Monaco si è intrattenuto con il personale e gli sono state illustrate le principali attività del Reparto, con un aggiornamento sugli obiettivi e sulle strategie di prevenzione e contrasto dei reati.

Sono state approfondite le principali criticità del territorio, con particolare riferimento alle attività di controllo e alla prevenzione dei fenomeni che destano maggiore allarme sociale. Successivamente, il generale Del Monaco – accompagnato dal Capitano Califri – si è recato presso la Stazione carabinieri di Casteltermini, dove è stato accolto dal comandante, maresciallo Carmine Raffaele Talarico e dal resto del personale. Nel corso della visita, il generale Del Monaco ha espresso apprezzamento per l’impegno quotidianamente profuso dai carabinieri a tutela della sicurezza delle comunità locali, sottolineando l’importanza del servizio di prossimità assicurato dalle Stazioni, presidio fondamentale di legalità e punto di riferimento per i cittadini, in particolare nei centri dell’entroterra.

Il generale Del Monaco ha inoltre richiamato l’attenzione sull’importanza di un’attenta applicazione delle procedure a tutela delle vittime vulnerabili. L’incontro è stato inoltre occasione per richiamare l’attenzione sull’attività preventiva svolta dall’Arma, fondata sulla presenza costante sul territorio, sull’ascolto della popolazione e sulla collaborazione con le istituzioni locali, elementi ritenuti essenziali per intercettare tempestivamente situazioni di disagio sociale e possibili fenomeni di illegalità. Al termine della visita, il comandante della Legione ha espresso il proprio compiacimento per la professionalità dimostrata dai militari operanti, incoraggiandoli a proseguire con la stessa dedizione nel servizio quotidiano a favore della collettività.

