Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro della difesa Guido Crosetto, ha approvato la nomina del generale di corpo d’armata Luciano Portolano nuovo Capo di Stato Maggiore. Succede all’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. Il generale Portolano è figura di altissimo livello con vasta esperienza operativa e di comando. Sarà chiamato a svolgere questo delicato incarico in un periodo particolarmente complesso. “Sono certo che saprà interpretare nel modo migliore le sue funzioni per garantire al Paese Forze Armate pronte ad operare in ogni contesto a difesa degli interessi nazionali. Il mio grazie all’ammiraglio Cavo Dragone designato ad assumere il prestigioso incarico di presidente del Comitato militare Nato”, così il ministro Crosetto.