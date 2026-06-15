Anche il diesel torna sotto la soglia dei 2 euro. È quanto emerge dagli ultimi dati dell’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, che confermano una lieve riduzione dei prezzi dei carburanti alla pompa.

Il prezzo medio dei carburanti in modalità “self service” lungo la rete stradale nazionale registra un valore pari a 1,891 euro al litro per la benzina e 1,998 euro al litro per il gasolio. Ad Agrigento e provincia il prezzo medio “self service” è di 1,89 euro per la benzina e 1,99 euro per il gasolio.

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