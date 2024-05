La Giornata mondiale della libertà di stampa, il 3 maggio, ha segnato il lancio della quarta edizione del Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo eccezionale che promuove o difende i principi e i valori fondamentali dell’Unione Europea, come la libertà della dignità umana, la democrazia, l’uguaglianza, lo stato di diritto e i diritti umani. Il Premio verrà assegnato ad ottobre 2024, in ricordo simbolico della data in cui venne assassinata Daphne Caruana Galizia che è stata una giornalista e blogger maltese. Curatrice di uno dei blog più seguiti di Malta, impegnata in numerose inchieste e attiva contro la corruzione motivi per cui è stata assassinata in un attentato dinamitardo nei pressi della propria abitazione. Nel 2017 era stata la prima a denunciare il coinvolgimento dei politici maltesi Konrad Mizzi e Keith Schembri nei traffici descritti nei Panama Papers , lavoro che le è valso il Premio Pulitzer nel 2017.

Quest’anno dopo l’invito ufficiale da parte dell’organizzazione del prestigioso riconoscimento il Fotoreporter Giacomo Palermo partecipa con la sua pubblicazione del reportage fotografico e testuale in diverse lingue su Fartel Biagio Conte nel Quotidiano della Santa Sede l’Osservatore Romano dal titolo “DIO NON FA PREFERENZA” – ‘A un anno dalla morte di fratel Biagio Conte’ per continuare a divulgare a livello internazionale la “Speranza & Carità” fondamenta della “Missione di Speranza e Carità”.

Giacomo Palermo è un fotoreporter, comunicatore visivo e blogger non convenzionale che si occupa di ricerche sociologiche e umanitarie nell’area del Mediterraneo. Ha collaborato con l’OSSERVATORE ROMANO (quotidiano edito nella Città del Vaticano), Getty Images Inc., Touring Club Italia, Majority World CIC – Global – Photo Agency, The MEGA Agency – LLC, GEDI S.p.a. Gruppo Editoriale, La Repubblica, National Geographic Italia, La Sicilia, La Discussione, Aleteia.org, America Oggi, La Voce di New York, Splash News, CrossInMedia Foundation e altre riviste internazionali. È missionario volontario presso la “Missione di Speranza e Carità” di Palermo, fondata dal fratello laico Biagio Conte. Vincitore nel 2015 del Premio Speciale della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche dedicato alla più influente fotografa umanitaria italiana Tina Modotti. Nel 2021 il suo progetto “TerrA MAGNUM (Mediterraneo)” è stato inserito nel “The Magnum Connect Program” della più importante e prestigiosa agenzia fotografica del mondo, Magnum Photos. Ha ottenuto la borsa di studio della “Fondazione ITALIA – USA” per il master diplomatico in “Leadership per le Relazioni Internazionali e il Made in Italy”. Ha esposto in mostre collettive di fotografia come nel “Centro Internazionale di Fotografia” di Palermo fondato da Letizia Battaglia.

Biagio Conte, l’Angelo degli Ultimi è stato un missionario laico italiano e mediterraneo. Già eremita, conosciuto anche come Fratello Biagio, fondò a Palermo la “Missione di Speranza e Carità” per cercare di rispondere alle drammatiche situazioni di povertà ed emarginazione della gente del suo paese natale prima e degli immigrati poi, garantendo senza distinzioni socio – culturali i “Principi dei Diritti Umani Universali” e “l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite”; ad essa e all’evangelizzazione dedicò la sua vita. Il 16 gennaio 2014 viene comunicato che Biagio Conte, da anni costretto su una sedia a rotelle a causa dello schiacciamento di alcune vertebre, aveva già ripreso a camminare l’estate precedente dopo un’immersione nelle acque di Lourdes, evento per il quale i medici stessi “non potevano fornire una spiegazione scientifica plausibile”. Il 12 gennaio 2023, a causa di una grave forma di cancro al colon contro cui combatteva da tempo, è morto a Palermo all’età di 59 anni. Il giorno precedente, pur essendo gravemente debilitato, aveva insistito per assistere alla Messa, dove era stato portato in barella per ricevere l’Eucaristia. Il missionario fu sepolto nella “Cittadella dei Poveri e della Speranza” in Via Decollati a Palermo. Tra i tanti messaggi di cordoglio arrivati ​​dopo la sua morte, anche quello di Papa Francesco, che lo ha definito “generoso missionario della carità e amico dei poveri”, e del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, che ne ha elogiato la testimonianza “coinvolgente ed eroica” in difesa della “Dignità Umana”. La “Missione di Speranza e di Carità” è il dono più grande che Fratel Biagio Conte ha lasciato a Palermo e all’intera comunità. Con la prematura morte di Fratel Biagio, la guida della Missione è passata a Don Pino Vitrano, cofondatore e guida spirituale. Fin dalla sua nascita nel 1991 sotto i portici della Stazione Centrale del capoluogo siciliano, la Missione si è impegnata ad accogliere e donarsi ai nuovi poveri di Palermo, ovvero a tutti coloro che restano indietro e ai margini di questa società indifferente. Si chiamano vagabondi, giovani sbandati, alcolizzati, ex detenuti, separati, prostitute rifugiate, immigrati, ma nella Comunità sono tutti chiamati fratello e sorella. Secondo il sociologo italiano e rappresentante dell’UNESCO che studia l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite in Italia, il prof. Aurelio Angelini: “l’immigrazione è diventata un fenomeno macro – sociale in un’Europa che si è trovata ad accogliere numeri sempre crescenti di stranieri, e assistiamo alla presenza di immigrati di seconda, o anche di terza generazione, ma questa è la storia di oggi, ma la Sicilia nei secoli passati è terra di emigranti e migranti, è terra di popoli mediterranei, esempio di convivenza di genti provenienti da componenti culturali diverse che hanno generato una civiltà mediterraneo – europea così come nella “Missione di Speranza e Carità” a Palermo fondata dal missionario laico Fratel Biagio Conte, unica nel suo genere a livello internazionale”. Il reportage decennale del fotoreporter Giacomo Palermo, immortala la vita quotidiana del frate e di tutta la Missione e sono la rappresentazione dell’umano, il contrasto e sintesi che ci permettono di visitare questa Comunità Mediterranea senza spostarci e vivere emozioni straordinarie.

