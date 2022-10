Il filosofo pontificio, Rocco D’Ambrosio, il 21 ottobre ospite dell’evento “Il valore delle parole…Seminare speranza in tempo di crisi”

La Confartigianato di Agrigento, con il supporto dell’ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati), organizza il 21 ottobre 2022, alle ore 18:30, una conferenza sul tema: “Il valore delle parole…Seminare speranza in tempo di crisi”. Sarà ospite e relatore dell’evento il Sacerdote e Docente di Filosofia presso la Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Gregoriana di Roma, Rocco D’Ambrosio. L’iniziativa si terrà nella sala conferenze della Confartigianato di Agrigento, in via XXVal numero civico 174. Il convegno sarà aperto dagli interventi del Presidente provinciale di Confartigianato di Agrigento, GianofrioPagliarulo e dal Presidente Provinciale dell’ANAP di Agrigento, Franco Messina.

Chi è Rocco D’ambrosio?

E’ ordinario della cattedra di Filosofia politica della prestigiosissima Università Pontificia Gregoriana nonché docente di Etica della Pubblica Amministrazione presso la Scuola Superiore di Amministrazione e l’Amministrazione dell’Interno di Roma. Il filosofo è anche un giornalista pubblicista e i suoi interventi sono spesso ospitati su Ansa Italia, Formiche, Radio Vaticana, Presbyteri, BBC International. E’ direttore responsabile anche della testata “Cercasi un fine”, periodico di cultura e politica.

Ha pubblicato diversi libri editi in lingua italiana, spagnola e inglese.

L’evento di Confartigianato, aperto al pubblico, intende focalizzare l’attenzione sul momento di crisi economica, ma anche sul dramma della guerra e della pandemia, che affliggono il mondo. L’antidoto a questa crisi è restituire valore alle parole e seminare speranza in tempo di crisi.