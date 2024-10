Il FABRIK, iconico disco club di Agrigento, riapre le porte e lo fa in grande stile con un evento imperdibile. Il 31 ottobre 2024, per celebrare Halloween, il locale si trasformerà in un’atmosfera da brividi e puro divertimento.

Protagonista della serata sarà Tony Renda, dj e producer di fama, protagonista indiscusso dell’ultima edizione di Temptation Island, pronto a infiammare la pista con i suoi set esplosivi. La sua musica farà da colonna sonora a una notte indimenticabile, dove emozioni e spettacolo saranno garantiti. Halloween al FABRIK si annuncia come l’evento clou dell’autunno, un’occasione da non perdere per vivere una serata di musica e divertimento senza pari.

