Il DJ Dino Sole alla Scala dei Turchi: operatori turistici alla base della ripartenza – VIDEO

Un DJ set con Dino Sole al Lounge Beach Scala dei Turchi. Per il noto Dj è stata l’occasione di parlare di ripartenza. “Sono fiducioso – ha detto – perchè i nostri operatori turistici stanno facendo sforzi incredibili per far ripartire l’economia”.

Dino Sole ha poi raccomandato il rispetto delle regole e si è augurato che luoghi come la Scala dei Turchi tornino a richiamare non solo visitatori turisti ma anche dall’estero.

Sole non è da considerarsi “solo” un dj ma un artista con un udito raffinato e stiloso.

Ha fatto di “Altri Bpm” uno stile di vita. Il sound deep lo contraddistingue; ha la forza di proporre in giro per l’Italia e per il mondo il suo stile, la sua selezione e il suo garbo musicale. Più di 30 anni a dipingere un suono diverso, il più pulito possibile; sempre alla ricerca di grandi dischi da proporre al suo pubblico.

Sole, domenica è stato ospite del Lounge Beach Scala dei Turchi diretto da Nino Sanfilippo. GUARDA LA VIDEO INTERVISTA