Il disastro provocato dal grosso incendio nel centro di stoccaggio di rifiuti della ditta “Omnia” in contrada Bugiades a Licata è stato immortalato dall’alto da un elicottero dei vigili del fuoco. Si vede una intensa nube di fumo che sovrasta una parte della città e, sullo sfondo, una enorme area devastata dalle fiamme.

Le scuole intanto resteranno chiuse anche oggi, mercoledì 24 gennaio, e il sindaco Angelo Balsamo ha sospeso tutte la manifestazioni all’aperto e ha chiuso ville comunali e cimiteri. Misure rese necessarie dal fumo proveniente dalle operazioni di spegnimento del deposito che ha preso fuoco, per cause ancora da individuare, nella serata di sabato.

Sospesi a data da destinarsi anche i mercatini comunali ed è stata vietata l’esposizione di prodotti alimentari all’esterno. Non appena tutte le operazioni di spegnimento saranno concluse, partiranno gli accertamenti per risalire alle cause del maxi rogo.