Il Digital Marketing nel panorama italiano

Il digital marketing è finalmente decollato anche nel panorama italiano: si sta infatti imponendo in tutta la Penisola, seppur con un leggero ritardo se consideriamo gli altri Paesi. Ormai, la pubblicità tradizionale sta per essere soppiantata dalle nuove risorse web e adesso che il digital marketing ha preso piede è solo questione di tempo. Il motivo di tale cambiamento non è certo complicato da comprendere: al contrario, la domanda che sarebbe più lecito porsi è perché in Italia una disciplina come il digital marketing abbia stentato così tanto a prendere piede. Quel che è certo, è che l’emergenza Covid-19 ha lasciato il segno ed è anche merito del lockdown se un maggior numero di persone ha iniziato ad avvicinarsi al mondo di internet e sfruttarne appieno le risorse.

Le origini del digital marketing in Italia

Intendiamoci: il digital marketing in Italia esiste da diverso tempo, ma solo le aziende con uno sguardo orientato al futuro hanno saputo, in passato, coglierne le potenzialità. Nella nostra Penisola troviamo personalità di spicco come Aldo Agostinelli, digital officer di Sky Italia, che guarda caso ha avuto esperienze come docente all’Università di San Francisco. I protagonisti del digital marketing in Italia hanno saputo dunque fare tesoro dell’evoluzione di questo settore all’estero, dove si era già affermato molto prima.

Adesso però le potenzialità del web e del marketing online non sono più un miraggio ma un’evidente realtà, che si sta imponendo con grande forza nella nostra Penisola.

La crescita del digital marketing dopo il Covid-19

Nell’ultimo decennio sono state diverse le aziende italiane che hanno colto le potenzialità del digital marketing, ma la recente emergenza sanitaria ha dato una spinta al settore effettivamente molto significativa. Durante il lockdown infatti sono state parecchie le persone che si sono avvicinate al mondo del web e ne hanno potuto cogliere gli immensi vantaggi. Sono dunqueaumentate le conversioni ed i risultati non hanno tardato ad arrivare per coloro che avevano scelto di puntare sulla pubblicità online.

Il Covid-19 ha dunque portato un maggior numero di aziende ha credere nel digital marketing e comprenderne finalmente l’importanza. Investire nella pubblicità online d’altronde è decisamente più vantaggioso, non solo in termini economici ma anche per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi. Il fatto che in Italia ci sia voluto così tanto tempo per comprenderlo è piuttosto singolare, ma fortunatamente oggi la maggior parte delle aziende ha aperto gli occhi.

I professionisti del digital marketing in Italia

In Italia i professionisti del digital marketing esistono e fortunatamente oggi in molti hanno compreso l’importanza di affidarsi a tali figure. Fino a qualche anno fa c’era infatti una certa resistenza e diffidenza da parte delle aziende, alcune delle quali erano addirittura convinte di riuscire ad arrangiarsi nel portare avanti campagne promozionali e via dicendo. Il digital marketing è una disciplina complessa che non si può certo improvvisare. Un esempio? Non basta avere un sito web per ottenere la visibilità desiderata, bisogna investire in campagne di social media marketing, nel SEO, realizzare un piano di mail marketing ad hoc. Tutte operazioni che necessitano di un professionista qualificato.