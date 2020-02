Il derby fra Akragas e Canicattì finisce in parità

Akragas: Paterniti, Lala, Cipolla, Ferrante, Mannina; La Rocca, Treppiedi, Licata; Gambino, Biondo, Taormina. All. Salvatore Vullo.

Canicattì: Valenti, Cammareri, Tedesco, Pira, Di Mercurio; Maggio, Iezzi, Greco, Matera; A. Caronia, V. Caronia, Prisco. All. Giuseppe Romano.

Termina in pareggio il derby fra Akragas e Canicattì valevole per la ventunesima giornata del campionato di Eccellenza, Girone A. E’ l’Akragas a sfiorare per prima il vantaggio grazie a un tiro di Gambino che però sorvola la traversa: al 19’ è il Canicattì ad andare vicino al gol grazie ad una conclusione del numero 7 Iezzi.

Al 31’ i padroni di casa avrebbero trovato il vantaggio grazie alla rete di capitan Gambino, ma il direttore di gara annulla la rete ravvisando la posizione di fuorigioco del numero 9 biancazzurro. A venti minuti dalla fine della gara è ancora l’Akragas ad andare a un passo dal vantaggio con il difensore Cipolla che di testa colpisce la traversa.

I biancazzurri nonostante i minuti finali giocati in superiorità numerica (dovuta all’espulsione per doppio giallo del centrocampista del Canicattì Greco, avvenuta al 72’ del secondo tempo), non riescono a trovare il vantaggio accontentandosi di un pareggio a reti bianche che, tuttavia, non smuove la classifica, visto che il Dattilo ha pareggiato 1-1 con lo Sporting Vallone.

Classifica che dopo ventuno giornate recita :

Dattilo Noir : 50

Canicattì : 45

Akragas 2018 : 43

Sancataldese Calcio : 37

Geraci : 35

Parmonval : 35

Castellammare Calcio 94 : 33

Sporting Vallone : 31

Mazara Calcio : 31

Don Carlo Misilmeri : 27

C.U.S. Palermo : 25

Pro Favara : 24

Oratorio San Ciro e Giorgio: 17

Cephaledium Calcio : 16

Monreale Calcio : 10

Alba Alcamo 1928 : 5