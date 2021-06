Il cuore elettrico di Audi batte da Meridiano: ecco Q4 e-tron (VIDEO)

Il futuro è oggi. Anima elettrica, sintesi di stile e sostenibilità, la nuovissima Q4 e-tron, la prima compatta elettrica Audi, è finalmente arrivata ad Agrigento. Ed è pronta per essere provata su strada. GUARDA IL VIDEO

Audi Meridiano, che da anni promuove la mobilità sostenibile, conta molto sul lancio della Nuova Audi Q4 e-tron per sensibilizzare i propri clienti. Infatti, già dall’allestimento in showroom, la presenza della natura è fortissima. L’auto si potrà vedere e toccare con mano solo dopo aver attraversato un percorso tra suoni e oltre 60 alberi che “abbracciano” Q4 e-tron.

Presentati anche due video della campagna e il filtro Instagram “Feel The Future” di Audi Meridiano, interamente dedicati a Q4 e-tron.

Ma scopriamola insieme:

Versatile, ideale per l’utilizzo quotidiano, a zero emissioni e con un look muscolare: Audi Q4 e-tron è il primo SUV elettrico compatto dei quattro anelli. Grazie all’adozione della piattaforma modulare elettrica MEB del Gruppo Volkswagen, abbina dimensioni esterne compatte a un’abitabilità di categoria superiore. Il carattere avveniristico della vettura è sottolineato dall’head-up display con realtà aumentata, che coniuga il mondo reale e virtuale a vantaggio della sicurezza e del comfort di guida.

Offerta al lancio con diverse motorizzazioni, al cui vertice si colloca la versione 50 e-tron quattro da 299 CV, può contare su generose autonomie e tempi di ricarica ridotti. In 10 minuti è possibile ripristinare sino a 130 km WLTP di percorrenza. Audi Q4 40 e-tron, complici la trazione posteriore e la batteria da 82 kWh, percorre sino a 520 chilometri WLTP: un risultato di riferimento per la categoria.

Audi Q4 e-tron costituisce un’ulteriore evoluzione del linguaggio stilistico Audi dedicato alla mobilità sostenibile: caratterizzata da sbalzi anteriori ridotti, passaruota generosi e linee scolpite. Analogamente agli altri modelli della famiglia Audi e-tron, la forma sposa la funzione: la Casa dei quattro anelli abbina estetica ed efficienza tanto a livello aerodinamico – Audi Q4 e-tron può contare su di un coefficiente di resistenza aerodinamica (C x ) di 0,28 – quanto sotto il profilo dell’abitabilità.

Il carattere avanguardistico della gamma Audi Q4 e-tron si estende ai proiettori Audi Matrix LED, a richiesta. Alla gestione adattiva degli abbaglianti, che favorisce la sicurezza sia individuale sia collettiva prevenendo l’abbagliamento degli altri utenti della strada, abbinano la possibilità di scegliere successivamente all’acquisto dell’auto – una novità mondiale oltre che un unicum sul mercato – tra quattro diverse firme luminose attivabili tramite l’MMI.

Al retrotreno, una banda luminosa collega i gruppi ottici posteriori, mentre la gamma colori prevede otto tinte, incluse le inedite tonalità Viola Aurora metallizzato e Blu geyser. Alla caratterizzazione estetica standard si affiancano le configurazioni Advanced ed S line. (Comunicato stampa)

Video Credits vistaestudio.com