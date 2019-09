Il crollo in piazza Cavour, quasi trenta indagati

La Procura della Repubblica di Agrigento (pubblico ministero Antonella Pandolfi, titolare del fascicolo), ha iscritto ventotto persone nel registro degli indagati per il cedimento del cornicione del palazzo liberty, in piazza Cavour, al viale della Vittoria. Sono i proprietari degli immobili, l’amministratore di condominio, i responsabili della ditta e i tecnici, che hanno eseguito i lavori. Si tratta di un atto dovuto per le perizie, e individuare i responsabili.

Ecco i nomi: Giuseppe Nicotra (imprenditore, titolare della ditta “Nicotra costruzioni”); Giuseppe Bellia (ingegnere), Salvatore Graceffa (amministratore di condominio); Giuseppe Di Salvo (imprenditore); e poi i proprietari degli immobili il giudice Luigi Birritteri; l’avvocato Girolamo Rubino; Adele Rubino; Donata, Floriana e Tiziana Miceli; Adele e Antonia Rubino; Antonella e Michela Iacono Manno; Maria Gabriella Mazzola; Luciana Scozzari; Federica e Maria Pia Messina; Salvatore Galvano; Calogero Di Salvo; Provvidenza Vella; Silvana Gallo Cassarino; Maria Montana Lampo; Roberta Fontana; Concettina Maria De Leo; Loretta Daina; Calogero Sajeva; e Stefano Chiapparo.