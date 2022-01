Niente trasferta in Emilia Romagna per la Seap Dalli Cardillo Aragona. La partita contro l’Olimpia Teodora Ravenna, inizialmente in programma per domenica 23 gennaio alle ore 15, e valida per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie A2, non si giocherà. Il match è stato rinviato a data da destinarsi a causa di alcune positività al Covid-19 all’interno del squadra della Teodora Ravenna.