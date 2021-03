Il destino già scritto la scuola torna in DAD. Il sindaco: situazione è molto seria

Covid avanza ad Agrigento, Micciché: “la situazione è molto seria”. Studenti presto in dad?

Escalation di contagi ad Agrigento.Il bollettino dell’Asp segna 17 nuovi casi a fronte di 10 guariti.Il totale delle persone in trattamento è di 66.“E anche se l’asp parla di 7 casi da attribuire a migranti isolati nel centro di accoglienza S.Giuseppe Maria Tomasi -sottolinea il sindaco, Franco Micciché- la situazione è sempre molto seria.” E si attenderebbe l’ok dall’Asp per la chiusura delle scuole di Agrigento, gli studenti tornerebbero in DAD, didattica a distanza.