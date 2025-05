Il Consiglio superiore della magistratura ha dato l’ok al ritorno in toga dell’agrigentino Luigi Birritteri, il magistrato che era stato scelto dal ministro per guidare il dipartimento degli affari di giustizia del ministero di via Arenula. Birritteri, com’era noto, aveva chiesto di rientrare in ruolo il 10 aprile scorso. Torna alla procura generale della Cassazione.

La vicenda di Birritteri sarebbe precipitata a causa delle tensioni maturate al rilascio del torturatore libico Nijeem Osama Almasri. Erano stati i suoi uffici, infatti, a preparare l’atto per chiedere di tenere in carcere il generale libico. Ma il ministro aveva rifiutato di firmarlo e trasmetterlo alla Corte d’Appello di Roma, permettendo così la liberazione.

L’episodio ha, infatti, provocato una grave polemica fra esecutivo e magistratura. Birritteri, ha chiesto e ottenuto, quindi, di rientrare in servizio come sostituto procuratore generale della Cassazione. L’organo di autogoverno della magistratura, nell’ultima seduta ha formalizzato la delibera.

