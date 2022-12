Il consiglio comunale si riunisce: all’ordine del giorno l’approvazione degli strumenti finanziari

In riunione, questa mattina, 28 dicembre, il consiglio comunale di Agrigento, in seduta ordinaria. C’è da approvare gli strumenti finanziari entro fine anno: il bilancio di previsione 2022 e anche il consuntivo del 2021. Dopo l’ok da parte della giunta comunale di Agrigento, mancherebbero i pareri contabili dei revisori e per i quali il comune è già commissariato dalla Regione. 15 i consiglieri presenti: il presidente dell’assise Civiltà, poi Vitellaro, Bongiovì, Alongi, Hamel, Sollano, Cantone, Gramaglia, Vullo, Vaccarello, Cacciatore, la Felice, Piparo , Firetto e Bruccoleri. Assenti “giustificati”, perché hanno fatto pervenire la comunicazione “per motivi personali e di salute” al presidente del consiglio. Sei i punti all’ordine del giorno: approvazione schema di convenzione per la realizzazione di strutture sportive ricadenti nella sottozona F2 del vigente P.R.G.; Riconoscimento varie “sentenze esecutive” che occupano gli altri 5 punti. Con propria determinazione, il presidente Civiltà, ha integrato l’ordine del giorno prevedendo le “variazioni di bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di urgenza per la realizzazione dell’intervento denominato “Lavori di realizzazione di un centro aggregativo giovanile nei locali comunali di Piazza Concordia a Villaseta”; Approvazione Rendiconto Esercizio finanziario 2021; Adozione programma triennale opere pubbliche 2022-2024ed elenco annuale 2022; Adozione programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023; Verifica delle quantità e qualità di aree fabbricate da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie; Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e stato di attuazione del Piano di razionalizzazione al 31/12/2021 – Esame ed approvazione; Adozione del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari”.