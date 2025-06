“The Guitar and Drums Night” una elettrizzante Festa della Musica Giovani che vedrà protagonista una grande orchestra di chitarre, bassi elettrici, batteria e percussioni, costituita dagli studenti e docenti di 13 Conservatori italiani ed Europei ospiti in mobilità Erasmus del Conservatorio Arturo Toscanini. Il concerto, organizzato dal Conservatorio Toscanini, è coordinato dal direttore musicale Luca Nostro anche in qualità di Chitarra solista: già docente del Conservatorio e prima chitarra del Parco della Musica Contemporanea Ensemble, ha più volte eseguito concerti per 100 chitarre elettriche anche con musiche a lui dedicate (Rainbow Bridge di Mark Grey, e curatore, nel 2018, di Sing the Body Electric, rassegna dedicata alla chitarra elettrica al Ravenna Festival).

L’Orchestra sarà diretta da Walter Attanasi, affermato direttore d’Orchestra nel panorama internazionale insignito, insieme al Conservatorio Arturo Toscanini, del Premio 100 Eccellenze Italiane 2024; il Toscanini Percussion Ensemble, costituito da 11 percussionist, sarà coordinato e diretto dal docente Sergio Calì. Il programma è un esempio di commistione tra i tre indirizzi caratterizzanti l’offerta formativa dei Conservatori Italiani: jazz, pop-rock e musica contemporanea. Ascolteremo brani rock di Led Zeppelin e White Stripes arrangiati da LucaNostro, un brano tratto dalla colonna sonora di Psycho, due brani di musica contemporanea, di Andriessen e BaAstelli, dal forte coinvolgimento, estratti di un’opera per 100 chitarre composta da Michele Tadini e dedicata al brano Siamo Soli di Vasco Rossi.

PROGRAMMA

Electric Counterpoint, Steve Reich (1987), for solo electric guitar, 12 electric guitars, 2 electric basses,

Earthquake, Sergio Cal., for percussion ensemble,

Kashmir, Page-Plant (1975), version for solo electric guitar, ensemble of electric guitars and basses, drum set arranged by Luca Nostro

In a Blink of a Night, Michele Tadini (2012-2018), for solo electric guitar, ensemble of electric guitars and basses, drum set, Conducted by Walter Attanasi.

Psycho Prelude, Bernard Hermann (1960) for ensemble of electric guitars and basses arranged by Jacopo Antonini

Workers Union, Louis Andriessen (1975), version for guitars and percussion ensemble

Lesson no. 1, Glenn Branca (1980), version for guitars and percussion ensemble

Seven NaDon Army, Jack White, Meg White (2003), version for solo electric guitar, ensemble of electric guitars and basses, drum set arranged by Luca Nostro.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp