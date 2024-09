Il Comune di Agrigento sara’ parte civile nel processo a carico dell’ex comandante della polizia municipale e capo di Gabinetto del sindaco di Agrigento, Gaetano di Giovanni, arrestato l’11 aprile scorso dai carabinieri per l’accusa di associazione a delinquere e corruzione. La decisione e’ stata presa dalla Giunta guidata dal sindaco Franco Micciche’ che, subito dopo l’arresto, lo aveva sospeso da funzioni e stipendio, in seguito alla richiesta di rinvio a giudizio a carico dell’ex dirigente del Comune.

Di Giovanni, 59 anni, di Raffadali, attualmente agli arresti domiciliari, è accusato in particolare, all’epoca dei fatti nell’estate del 2021, di aver favorito l’affidamento di servizi di assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti alle società controllate da Giuseppe Gaglio, 61 anni, di Partinico, legale rappresentante e presidente del Consiglio d’amministrazione della cooperativa “Nido d’Argento” e noto per essere l’ideatore di Borgo Parrini, ricevendo in cambio una “mazzetta” di 7mila 500 euro che sarebbe stata intascata in tre tranche.