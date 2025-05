Il Comune di Agrigento ha manifestato ufficialmente la volontà di candidarsi al progetto “Sport Illumina per la realizzazione di playground in aree pubbliche di libero accesso , individuando tre aree pubbliche compatibili con i requisiti richiesti. Con un atto di indirizzo firmato dagli Assessori Marco Vullo e Gerlando Piparo, l’Amministrazione ha avviato l’iter burocratico che prevede, tra gli altri, la nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Promuovere il benessere collettivo, combattere l’emarginazione e restituire spazi urbani alla cittadinanza: sono questi alcuni degli obiettivi principali del progetto “Sport Illumina”, un’iniziativa nazionale che punta alla realizzazione di playground in aree pubbliche di libero accesso. L’intervento, reso pubblico attraverso un avviso il 15 aprile 2025, rappresenta un’importante opportunità per i Comuni italiani, che possono candidarsi a ospitare spazi sportivi modulari, inclusivi e gratuiti.

Per “playground” si intende uno spazio sportivo aperto e multifunzionale, accessibile a tutti i cittadini, senza vincoli di orario, iscrizione o pagamento. Questi spazi sono progettati per ospitare attività motorie, ricreative e sportive, in modo da coinvolgere tutte le fasce della popolazione, con particolare attenzione ai giovani, agli anziani e alle persone con disabilità. L’accesso libero e la collocazione in aree pubbliche li rende strumenti efficaci per contrastare il degrado urbano e favorire l’inclusione sociale.

Il progetto è promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, attraverso il Dipartimento per lo Sport, e sarà realizzato operativamente da Sport e Salute S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il suo compito sarà quello di progettare, gestire e monitorare gli interventi finanziati, in stretta collaborazione con le amministrazioni locali.

I playground previsti ad Agrigento saranno modulari, riconoscibili e sostenibili. Oltre agli impianti sportivi tradizionali, saranno integrati spazi per il relax, aree verdi e zone dedicate alle attività culturali o ludiche. La durata della gestione post-inaugurazione, a carico di Sport e Salute o dei Comuni convenzionati, sarà di sei anni, con obbligo di manutenzione e rispetto delle normative vigenti.

Il Comune di Agrigento ha manifestato ufficialmente la volontà di candidarsi ad un’opra pubblica che è molto più di un’opera edilizia: è un investimento in capitale sociale, in salute pubblica e in coesione urbana. Progetti come “Sport Illumina” hanno come scopo quello di fare in modo che lo sport possa diventare un catalizzatore di sviluppo, benessere e partecipazione civica.

