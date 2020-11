Si imbocca via dei Miti e si arriva in piazzale Kaos, in tutta sicurezza e rimanendo a bordo della propria auto. Il Comune di Agrigento ha il suo drive through per i tamponi anti- Covid, lontano dalla zona abitata e facile da raggiungere. Voluto fortemente dal sindaco Francesco Miccichè il nuovo drive per l’effettuazione dei tamponi anti covid a bordo delle automobili, è attivo da mercoledì 25 novembre ed è stato allestito in collaborazione con l’Asp. “Continua il lavoro di rafforzamento della rete contro il covid, al fianco dell’Asp – ha spiegato il sindaco Francesco Miccichè – adesso ci sarà anche il Comune di Agrigento nel nuovo punto di prelievo tamponi. È una sinergia importante, al servizio dei cittadini, perché i Dipartimenti di Prevenzione seguono quotidianamente migliaia di casi. Con il supporto del Comune saremo ancora più vicini alla popolazione in un momento nel quale unire le forze è fondamentale”. E proprio in questo spirito, il sindaco ha potuto contare sulla collaborazione di alcuni cittadini.

“Un particolare ringraziamento va all’imprenditore Silvio Alessi che ha messo a disposizione le strutture, abbiamo allestito 6 postazioni con i gazebo. Un grazie di cuore va anche al professore Bernardo Barone, presidente dell’Associazione Culturale il Cerchio che senza esitare un attimo, ha messo a disposizione del Municipio i locali del vicino Caffè letterario, dove saranno allestiti gli uffici. Credo fortemente nello screening come mezzo di prevenzione – aggiunge Miccichè – per questa ragione ho istituito uno speciale Ufficio Covid, con un operatore che quotidianamente andrà ad aggiornare la banca dati per monitorare la situazione cittadina”. Tutto questo è stato reso possibile grazie al lavoro dell’assessore alla salute, il cardiologo Giovanni Vaccaro e dell’Assessore alle pari opportunità Roberta Lala, che ha attivato una rete di volontari che presteranno assistenza domiciliare a tutti quei concittadini che si trovano a casa per isolamento fiduciario. “Nessuno deve sentirsi solo – aggiunge il sindaco – daremo assistenza h 24”. Lo scorso ottobre gli agrigentini hanno scelto un medico come sindaco per i prossimi 5 anni, ed in questo particolare momento la scelta si conferma saggia. Il drive è organizzato in ogni particolare. I cittadini possono effettuare i tamponi in sicurezza nella propria auto – senza scendere dalle vetture. Le postazioni si aggiungono alla rete già attiva a cura delle Asp. Una si trova nel piazzale del San Giovanni di Dio di Agrigento.