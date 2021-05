Il Codacons chiede l’istituzione del servizio di salvataggio e vigilanze nelle spiagge di San Leone.

Il vice presidente del Codacons, Giuseppe Di Rosa, chiede l’ istituzione del servizio di salvataggio e vigilanze nelle spiagge di San Leone.

“Ad Agrigento come accade da oltre un quinquennio- dice Di Rosa- nulla è stato fatto, se non, sempre dopo la nostra sollecitazione. Quest’anno, pensavamo di non doverlo fare, ed invece, come succedeva con altre amministrazioni, abbiamo dovuto inoltrare un sollecito al comune di Agrigento affinchè si premurino ad applicare quanto previsto dalla Legge Regionale “istituzione del servizio di Vigilanza e salvataggio spiagge”, che anche in considerazione delle disposizioni diramate sulle spiagge libere per il contrasto alla diffusione del Covid-19 diventa urgente ed essenziale per la stagione balneare prossima ad essere avviata”.