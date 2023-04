Il centro commerciale “Il Porto di Licata” spegnerà 14 candeline: ospite d’eccezione Francesco Arca

Il prossimo 14 maggio il centro commerciale “Il Porto di Licata” spegnerà 14 candeline e vuole, ancora una volta, far sentire la propria presenza sul territorio con dei festeggiamenti in grande stile con l’attore Francesco Arca. In programma animazione, una grande torta, la Travel Band e i Trivella folk.

Il Centro Commerciale “Il Porto” è un luogo d’incontro in cui trascorrere il tempo. Non soltanto un luogo per lo shopping, ma un luogo da vivere ogni giorno.

Il Centro è situato all’interno del Porto Turistico Marina di Cala del Sole di Licata, in uno scenario altamente suggestivo che si sviluppa su una superficie totale di oltre 500.000 mq, di cui 252.000 costituiti da uno specchio acqueo.