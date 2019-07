Il Centro Commerciale di Agrigento è tutto per Chris Clun. VIDEO

Continua l’estate del Centro Commerciale di Agrigento, animato da artisti, ballerini e comici per tutto il mese di Luglio. Lo shopping con tutta un’altra atmosfera.

Un mese di successi e di grandi eventi per il Centro Commerciale Città dei Templi, di Villaseta, e leggendo la programmazione ufficiale: il meglio deve ancora venire.

Dopo Raimondo Todaro, Francesca Tocca e Sasà Salvaggio, il centro commerciale di Agrigento è tutto per Chris Clun, che si è esibito giorno 27 luglio, mentre domenica 28 tocca a Matranga e Minafò, il duo palermitano di Made in Sud e Sicilia Cabaret. Dalle ore 19.00 l’area food di Città dei Templi si trasforma in un teatro comico dove “sicilia da ridere” diventa la parola d’ordine.