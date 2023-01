Il caveau non si apre: ecco perche è fallito il colpo in banca

Le telecamere di videosorveglianza interne hanno ripreso l’assalto dei due banditi alla banca “Unicredit” di viale Leonardo Sciascia, al Villaggio Mosè. I filmati sono stati acquisiti e passati al setaccio dai poliziotti della sezione Volanti, che stanno indagando sulla tentata rapina di venerdì scorso. Ad agire – adesso è confermato – sono stati due individui, entrambi a viso scoperto e uno dei quali armato di pistola. I malviventi sono arrivati nel parcheggio ed hanno lasciato la macchina proprio a pochi metri della filiale.

Una volta entrati all’interno sotto la minaccia della pistola hanno chiuso, in uno stanzino della banca, dipendenti e clienti. Dalle immagini non si capisce se sia un’arma vera o una pistola giocattolo. Una volta giunti nel locale, dove si trova il caveau, sono sopraggiunti i problemi, e i due malviventi non sono riusciti ad aprire il forziere, che era stato programmato a tempo. I soldi sarebbero stati disponibili non prima di un’ora. A quel punto non hanno potuto far altro che desistere e scappare via a mani vuote.