Il Castrum Favara si salva e resta in serie D. Il Licata retrocede in Eccellenza. Allo stadio comunale Giovanni Bruccoleri infatti i padroni di casa avevano due risultati su tre per salvare la categoria mentre il Licata era obbligato a vincere. Il Castrum Favara ha chiuso il campionato con 30 punti, mentre il Licata con 28 punti. Ha vinto la formazione favarese con il risultato finale di 2-0. Le reti, tutte nella ripresa, di Gabriele Bontà al 65’ di testa, e di Sandro Baglione al 71’ in mezza rovesciata.

Pochi minuti prima del calcio di inizio si sono registrate delle scaramucce tra le due tifoserie all’interno dello stadio. Il primo tempo è stato abbastanza equilibrato. L’occasione più clamorosa sui piedi del favarese La Piana che ha colpito la traversa al 13′ da fuori area.

Nella ripresa gli uomini di mister Infantino hanno accelerato e hanno trovato l’uno-due firmato Bontà-Baglione. Al 75’ un episodio increscioso: i tifosi ospiti hanno strappato dei cavi collegati alla porta di casa direttamente dalla curva. La partita è stata sospesa a quindici minuti dalla fine, sul punteggio di 2-0 per il Favara, a causa dei disordini di un gruppetto di ultras del Licata. Il match poi è ripreso non appena la situazione tornerà alla normalità. Al fischio finale è esplosa la festa dei tifosi favaresi.

