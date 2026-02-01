Castrum Favara – Vibonese 2-1 (Reti al 6′ Varela; al 25′ Lo Duca; al 45’+2 Carnevale). Il Castrum Favara torna alla vittoria. Al Bruccoleri battuta la Vibonese con il punteggio finale di 2-1. Tutte le reti nel primo tempo. A sbloccare la gara il capitano Ignacio Varela con una botta a colpo sicuro sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il raddoppio è arrivato al 25′ con Lorenzo Lo Duca. Al secondo minuto di recupero il gol della bandiera per i calabresi con Carnevale su un calcio d’angolo regalato. Nel secondo tempo la formazione di mister Infantino ha controllato la gara. Tre punti importantissimi per la classifica e per i tifosi.

I risultati del campionato di serie D – girone I, 22° giornata: Castrum Favara – Vibonese 2-1; Città Di Acireale – Athletic Club Palermo 0-4; Enna – Nuova Igea Virtus 1-1; Milazzo – Gelbison 1-3; Paternò – Messina 0-1; Reggina – Savoia 1-1; Nissa – Ragusa 1-0; Sambiase – Vigor Lamezia 0-1; Città Di Gela – Sancataldese 2-0.

Classifica serie D – girone I: Nuova Igea Virtus 42, Athletic Club Palermo 41, Savoia e Reggina 40, Nissa 39, Milazzo 35, Città Di Gela (-1) 33, Sambiase 32, Gelbison 30, Vibonese 26, Vigor Lamezia 25, Enna 24, Messina (-14), Ragusa 21, Città Di Acireale, Castrum Favara e Sancataldese 20, Paternò 11.

