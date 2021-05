Il Castello Chiaramonte di Siculiana ha ricevuto il premio WeddingAward 2021 per la categoria bamchetto. Un importante riconoscimento lo accredita come uno dei migliori fornitori di nozze del Paese. Castello Chiaramonte ha ottenuto un totale di 85 recensioni all’interno della sua vetrina su Matrimonio.com e il punteggio medio dato dalle coppie che hanno organizzato il proprio matrimonio con questa azienda è di 4.9 su 5.0.

Matrimonio.com, parte del gruppo The Knot Worldwide, leader globale nel settore nuziale, ha appena celebrato una nuova edizione dei suoi rinomati Wedding Awards e ha annunciato i nomi dei professionisti e delle aziende che nel 2021 hanno vinto il Wedding Award. Nonostante siano passati otto anni da quando il principale portale di matrimoni del Paese ha iniziato ad assegnare questi premi, quest’anno ci troviamo di fronte a un’edizione molto speciale a causa delle circostanze eccezionali in cui la pandemia ha posto l’intero settore delle nozze. Per questo motivo, oltre all’obiettivo di ogni anno di riconoscere l’eccellenza nel servizio offerto dalle aziende del settore nuziale del nostro Paese , si è aggiunto anche quello di evidenziare il lavoro dei professionisti che hanno saputo gestire la riorganizzazione dei matrimoni insieme alle coppie in modo efficiente, così come il lavoro dei pochi fortunati che hanno potuto realizzare la celebrazione delle “nozze Covid”, sotto misure speciali che le hanno rese particolarmente laboriose.