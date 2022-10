“Il caso Tandoy”, Marcella Lattuca ospite della trasmissione Rai “Sottovoce”

L’agrigentina, Marcella Lattuca, “Danika La Loggia” ne “Il Caso Tandoy” accanto a Guidi, il figlio di Jhonny Dorelli, Giuseppe Manfridi, Gaetano Aronica e Caterina Milicchio. L’attrice ha parlato dello spettacolo, che ha debuttato al Teatro Quirino di Roma, nella trasmissione di Marzullo “Sottovoce” in onda su Raiplay. L’opera scritta è stata prodotta dalla Fondazione Teatro “Pirandello” di Agrigento. Il testo è scritto con Alessandro Salas, le musiche sono di Sergio Cammariere, le scene e i costumi di Carlo De Marino. “Il caso Tandoy” andrà in scena da venerdì 11 novembre prossimo al Teatro Pirandello di Agrigento. Spettacolo scritto e diretto da Michele Guardì, prodotto dalla Fondazione Teatro Pirandello e da Farancesco Bellomo. Il caso Tandoy si preannuncia come l’evento teatrale della stagione per l’attualità dei temi trattati e per l’originalità della struttura nella quale il racconto spazia a volte sorprendentemente dal dramma a momenti di inaspettata comica leggerezza.

Per rivedere l’intervista www.raiplay.it

‏