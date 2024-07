Da oltre venti giorni non vengono raccolti i rifiuti di due grandi condomini di via delle Egadi nel quartiere di Monserrato. I netturbini lasciano la spazzatura davanti ai cancelli d’ingresso perchè non differenziata e depositata in sacchetti, grandi e piccoli, senza l’utilizzo dei mastelli.

In poco tempo si sono create delle vere e proprie mini discariche a “cielo aperto”. I rifiuti aumentano, con il passare dei giorni, provocando problemi di natura igienico-sanitaria. E il mancato ritiro dell’immondizia attirerebbero i cani randagi e i topi.

“I rifiuti puntualmente sono presi di mira dai cani che ne rovesciano per terra il contenuto attirando anche altri tipi di animali – racconta una residente -. E’ un disastro e la spazzatura è ovunque, poi con il caldo l’aria è davvero irrespirabile”.