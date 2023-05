Il cartello sociale al prefetto Cocciufa: “Grazie per tutto l’impegno , per l’energia profusa e trasmessa”

Filippo Romano è il nuovo prefetto di Agrigento. Prende il posto di Maria Rita Cocciufa, che dopo tre anni lascia la città dei Templi, ed è stata trasferita alla Prefettura di Reggio Emilia. “Questi anni vissuti insieme sono stati intensi, pieni e belli perché abbiamo lavorato a servizio di questa nostra amata sia pur martoriata terra.” Inizia così la nota Cartello Sociale in merito al cambio al vertice della Prefettura. E continua: “Agrigento è ricca di tante bellezze ma credo che lei si possa portare nel cuore la “bellezza” più importante: l’amore e l’accoglienza di questa terra. Grazie per tutto l’impegno , per l’energia profusa e trasmessa, per i richiami a volte forti ma sempre necessari a tutte le forze politiche e sociali. Grazie per il modo in cui ha “trattato” il fenomeno dell’immigrazione… si vedeva la determinazione della servitrice dello Stato ma anche la delicatezza della donna… grazie per le tante occasioni in cui nella Casa prefettizia ci ha permesso di affrontare i tanti problemi per cercare sempre una soluzione… grazie per l’attento monitoraggio svolto assieme alle forze di sicurezza per farci sentire più sicuri nelle nostre città… grazie per il prezioso lavoro di tessitura tra le forze sociali e i sindaci nelle tante occasioni di incontro e di studio… grazie Rita Cocciufa per tutto ciò che ha fatto… Agrigento … il Cartello la ricorderà e la accompagnerà col cuore anche a Reggio Emilia. Buona missione e buona vita”.