Si diede al posto del Papa per invocare la guarigione del Santo Padre

In una Piazza San Pietro stracolma di fedeli, Don Baldo Reina invoca la guarigione del Santo Padre conducendo il Rosario in favore della salute di Papa Bergoglio. L’emozionante cerimonia, che ha attirato migliaia di pellegrini e fedeli da tutto il mondo, ha visto Don Baldo come protagonista, mentre le condizioni del Papa sembrano migliorare grazie alle terapie mediche.

“Fratelli e sorelle, pellegrini di speranza, ci raccogliamo in preghiera per recitare il Santo Rosario e contemplare i misteri della vita di Gesù con lo sguardo della Beata Vergine Maria. Preghiamo insieme a tutta la Chiesa per la salute del Santo Padre Francesco. La Vergine Maria, Madre della Chiesa, lo sostenga in questo momento“. Lo ha detto questa sera il cardinale Baldassare Reina, vicario generale del Papa per la diocesi di Roma, all’inizio della preghiera del Rosario in Piazza San Pietro per la salute del Pontefice, con la partecipazione, oltre che dei fedeli, dei cardinali presenti a Roma.

La piazza, simbolo di unione e fede, si è trasformata in un mare di speranza, con i fedeli che, insieme al sacerdote, hanno pregato intensamente per il rapido recupero del Papa. Il Rosario, che ha visto un’intensa partecipazione, è stato un segno di vicinanza e solidarietà verso il Papa, dimostrando ancora una volta la forza della fede e della comunità.

Da lunedì scorso, è il quarto Rosario che viene recitato ogni sera con queste modalità sul sagrato vaticano: il primo è stato guidato dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, il secondo dal cardinale filippino Luis Antonio Tagle, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, il terzo, ieri sera, dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio.

Don Baldo, nel suo ruolo di guida spirituale, ha saputo trasmettere calma e forza a tutti i presenti, ricordando l’importanza della preghiera collettiva nei momenti di difficoltà. La cerimonia si è conclusa con un rinnovato senso di speranza, mentre i fedeli hanno continuato a pregare per la salute del Papa, dimostrando un’incredibile solidarietà religiosa.

