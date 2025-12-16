Il cardinale vicario Baldo Reina, da sempre vicino ai più deboli, ai disagiati e agli ammalati, a pochi giorni dalle festività natalizie, ha visitato i pazienti e il personale dell’ospedale San Camillo Forlanini. Sorrisi, ascolto, parole di incoraggiamento e benedizioni da parte del cardinale agrigentino.

«Prepararsi al Natale significa chiedersi se il nostro cuore è capace di amare», ha detto don Baldo. «”Un pastore deve puzzare delle pecore”, diceva Papa Francesco. Oggi il cardinale è tornato in Vicariato con la puzza dei malati e di chi li assiste», hanno commentato i cappellani.

