Lo chef agrigentino ha tenuto dei cooking show molto partecipati.

Tra i personaggi “special guest” della sagra del cannolo, a Piana degli Albanesi, lo chef Mario Ciulla del Ristorante Granofino di Agrigento che ha proposto una sua versione molto speciale del dolce. Mario ha brillato durante i cooking show con una versione differente del cannolo classico che é stato impreziosito e ricoperto dal pistacchio di Raffadali e dalla ricotta di Cammarata. L’evento celebra l’integrazione culturale attraverso i dolci tipici, offrendo un programma ricco di esperienze culinarie uniche. Il cannolo è una vera istituzione sia a Piana degli Albanesi sia nella vicina Santa Cristina Gela che possono contare su caseifici locali che producono tra le ricotte più buone e apprezzate dell’isola, in aggiunta alla “scorza”, ovvero la parte croccante che contiene il goloso ripieno, che ogni famiglia di pasticceri prepara in maniera differente attraverso ricette tramandate di generazione in generazione che vengono custodite gelosamente. Molto partecipato anche il convegno dal titolo “Il Cannolo dolce iconico siciliano nel mondo” moderato dal direttore di All Food Sicily Michele Balistreri con la presenza del giornalista e scrittore enogastronomico Mario Liberto e dell’enogastronomo e food writer Maurizio Artusi. Oltre cinquantamila visitatori provenienti da ogni parte dell’isola, e non solo, per un evento che è ritornato dopo ben 12 anni. La manifestazione, che si è svolto sabato 11 e domenica 12 maggio in Piazza Vittorio Emanuele, è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale della comunità arbëreshe di Piana degli Albanesi e promossa da alcuni pasticceri locali e della vicina Santa Cristina Gela con lo scopo di valorizzare il loro prodotto culinario di punta, il cannolo.