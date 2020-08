Il candidato sindaco Calogero Firetto ufficializza i simboli delle 4 liste

Andiamo avanti, Rinasce Agrigento, Buongiorno Agrigento e Futura Agrigento. Prova di forza del candidato sindaco Calogero Firetto che con anticipo rispetto ai suoi avversari, mette sul tavolo le quattro liste civiche a sostegno. I simboli sono già stati resi pubblici nei manifesti affissi in città e fanno tutti riferimento a gruppi politici a lui vicini.

Un segnale forte – secondo i rappresentanti dell’entourage del deputato regionale Carmelo Pullara. “Firetto – dicono – è stato il primo a rendere ufficiali simboli e liste a sostegno. Operazione trasparenza in un contesto politico dove in molti si nascondono e non hanno ancora reso noto il cartello”. Pullara, ricorda poi che Firetto è stato il primo a condividere con una nota ufficiale il programma proposto dalle sue liste, ovvero “Onda” e “Noi”. Due liste civiche che verosimilmente si andranno ad aggiungere al cartello proposto da Calogero Firetto che potrà così contare su ben 6 liste.

Quello tra Firetto e Pullara a questo punto è più che un flirt, ma un’intesa che presto consumerà i suoi passaggi ufficiali.

“Nella logica dell’esperienza civica che abbiamo scelto – aveva affermato qualche settimana fa Firetto -, la proposta elettorale di una lista civica del Movimento popolare regionalista cui ha dato voce il deputato Carmelo Pullara ci appare buona occasione di confronto sui temi cardine che interessano la città. Peraltro, i punti che vengono focalizzati sono compresi nella linea direttrice che abbiamo avviato in questa nostra esperienza amministrativa e che ha bisogno di ulteriore tempo per completare gli iter, le azioni e i progetti già avviati. Mi riferisco in particolare al decoro urbano e alla funzionalizzazione di servizi, ai progetti sulla mobilità e sull’ecosostenibilità, che possono ulteriormente essere potenziati, estesi e migliorati”.

A questo punto si aspetta che anche gli altri candidati mettano sul tavolo le liste a sostegno. Franco Miccichè dovrebbe contare su due liste civiche: “Cambiamo Rotta” e “Facciamo squadra”. Daniela Catalano è il candidato sindaco di Lega e Fratelli d’Italia. “La vita è fatta di scelte – ha dichiarato Catalano – oggi il mio cuore mi impone di mettermi al servizio della mia città”.

Marco Zambuto di Forza Italia, Udc e Diventerà Bellissima. Angela Galvano scenderà in campo con due liste civiche. Marcella Carlisi è la candidata del Movimento 5 Stelle.

“E’ una candidatura – dice Carlisi – in continuità con quanto fatto in questi anni, proprio per questo sarò in lista anche come consigliere comunale”.

Intanto Firetto esprime solidarietà al giornalista Lelio Castaldo.

“Con riferimento alle notizie di atteggiamenti minatori nei confronti del giornalista Lelio Castaldo, che si leggono in queste ore, ritengo che fatti così gravi debbano essere accertati dalla magistratura. Non è accettabile che il clima elettorale sia ammorbato da tali fatti e che l’informazione possa essere a rischio di simili condizionamenti. Mi auguro che l’agone politico possa proseguire con leale dialettica nell’interesse e per il bene della città”.