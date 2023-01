Il Blues & Wine Soul Festival chiude il ventennale con un grande convegno di ampelografia e di studio del vigneto . Dopo le spettacolari tappe estive con relativi Gala del Vino e della Musica, le Cene dei XVI Blues & Wine Awards, i coinvolgenti Concerti del migliore Gospel della Chiesa americana, si chiude riunendo ad Agrigento i più importanti studiosi della vite, per il 20 e 21 Gennaio 2023 .

E’ stata un’edizione del ventennale veramente ricchissima di emozioni e di appuntamenti, quella del Blues & Wine Soul Festival . Il modo più bello e spettacolare per comunicare a tantissima gente di tutte le età, quale sia stata in questi 20 anni la filosofia di una manifestazione che, come poche e prima di quasi tutte le altre, ha saputo coniugare: Cultura, Turismo, Enogastronomia, Territorio e Promozione del Territorio stesso, con in primis ovviamente il Vino Italiano . Si era cominciato il 26 Luglio scorso, con i grandi concerti della Official e grande Soul Band di Joe Castellano, che aveva dato il via a dei meravigliosi Gala/Concerto presso piazze storiche, castelli, hotel di lusso, chalet in spiaggia, affascinanti abbazie e frantoi del migliore olio. Da Castelbuono, a Taormina, all’Etna, a Contessa Entellina, a Cefalù, come a Siculiana, a Favara e negli uliveti di Camastra, dell’Azienda Val Paradiso . Ogni serata sempre diversa e sempre unica . Unici comuni denominatori: bellezza, gusto, suggestioni, sapere godere di luoghi e sapori attraverso il vino e la grande musica . Le Cene degli Awards nei migliori ristoranti, ove si sono anche votati i vini più apprezzati, ed il più genuino Gospel del potente ensamble corale della Chiesa Battista di Chicago di Nate Martin, avevano nei giorni scorsi del Natale chiuso una serie di appuntamenti incredibili ed assai partecipati, come al Teatro Pirandello di Agrigento o nella cornice della piazza del Duomo di Cefalù . Ma il 20 (pomeriggio) e 21 (mattina) Gennaio prossimi – presso la Sala Fazello del Museo Archeologico Regionale di Agrigento, il Festival chiuderà questa grandissima e lunga particolare edizione, con un convegno che per la prima volta metterà attorno ad un tavolo i maggiori studiosi della vite in campo italiano ed internazionale .

Attilio Scienza, Manna Crespan e Rosario Lentini, infatti saranno i relatori ufficiali del Convegno, che saranno coordinati e presentati dal Presidente e direttore artistico del Blues & Wine – Joe Castellano – che è anche ideatore di questo momento di studio e di confronto. Se le tematiche trattate andranno in primis a valutare la convenienza di un eventuale ritorno del c.d. “piede franco” della vite, visti i periodi siccitosi in cui siamo già entrati in questi anni, per come sarà valutato dal famoso studioso ed esperto Prof. Attilio Scienza, altrettanta attenzione avranno le ricerche che hanno attribuito la definitiva paternità del Sangiovese, a genitori calabro – siciliani prefillosserici . La D.ssa Manna Crespan – Primo Ricercatore del Centro di Ricerca CREA di Conegliano – illustrerà infatti ciò che con altri studiosi ha scoperto, in merito a questa origine assolutamente meridionale del più diffuso vitigno italiano (Sangiovese), che cambia un po’ la geografia del Vino italiano e che fino a poco tempo fa, anche i più titolati ampelografi ed enologi italiani, attribuivano ad origini tosco – emiliane . Rosario Lentini, aprirà il giorno 20 Gennaio le relazioni ed i lavori, presentando il passaggio storico dal periodo prefilosserico a quello “americanizzato” post fillossera ed evidenziandone anche i risvolti economici . La pericolosissima e grave siccità, a cui sembra si stia ulteriormente avviando il nostro pianeta a grandi passi, impone delle scelte anche per il mondo del Vino che possono essere cruciali per il futuro di tantissime aziende . Basta tenere conto che, come da dati ufficiali del nostro CNR o dell’Istituto del’Economia Agricola Francese (INRA), se da qui al 2050 la temperatura si alzasse già di solo un ulteriore grado (come sembra si stia avviando..), il 58% dell’intera attuale superficie mondiale vitata, sarebbe destinato a non essere più coltivabile. La percentuale, per le regioni del Sud Europa (compreso il nostro meridione), sale in media al 65%, con conseguenze che ovviamente già si possono immaginare come drammatiche su tutti i livelli . Bisogna già cominciare a pensare a nuove soluzioni di coltivazione della vite e forse a nuovi vini. “Siamo assolutamente lieti ed onorati di chiudere un’edizione del Ventennale del Blues & Wine – ci dice Joe Castellano – Patron ed organizzatore del Festival -, che possiamo definire semplicemente incredibile e travolgente, per i tantissimi appuntamenti che ha offerto e per il grande successo che ha riscosso. Portare adesso qui ad Agrigento, attorno allo stesso tavolo, i maggiori studiosi italiani della materia, che stanno ricevendo anche il nostro Blues & Wine Award per le loro importantissime ricerche e per quanto dato alla conoscenza del mondo del Vino, ci riempie solo di grandissimo orgoglio . Un appuntamento di questa importanza e di questa valenza – continua a dire Joe -, forse non era mai stato organizzato in Italia, nemmeno in storici immensi eventi, come il Vinitaly ad esempio … ed essere i primi a farlo ci rimanda a quando, proprio con il Prof. Scienza avevamo già fatto nel 2005, per fare scoprire i vitigni prefillossera che erano stati salvati in Sicilia o l’influenza che avrebbero avuto i cambiamenti climatici su viti e vitigni …

Anche quasi 18 anni fa ci avevamo visto giusto, mi sento oggi poter dire, quando nessuno parlava ancora di sconvolgimenti climatici e di influenze sull’agricoltura . Oggi dal Blues & Wine e da Agrigento – chiude infine Castellano – parte un grido di allarme volto alle aziende vinicole ed olearie, a valutare fin da subito eventuali soluzioni che portino almeno una parte della loro produzione, con delle piante più resistenti alla siccità e cercando di mantenere una qualità sempre importante … Per questo, per Noi, l’ipotesi di riportare una parte del vigneto al c.d. piede franco, potrebbe essere assai interessante in termini di costi-benefici per le aziende, viste le nuove sperimentazioni che sono state fatte, o quelle che sono in essere…”

Lo stesso Joe Castellano, avrà il piacere di avere come ospiti speciali del convegno, l’editore della rivista media-partner “Bubble’s Italia” e famoso scrittore del vino – Andrea Zanfi, il celebre enologo siciliano Tonino Guzzo, il grande esperto del Vino e direttore della testata “Vin Up”, Luigi Salvo ed il Direttore della Federazione Italiana Strade del Vino, Gori Sparacino . Sono partner di questo Convegno, anche il Parco della Valle dei Templi di Agrigento (che lo ospita presso la Sala Fazello del Museo Pietro Griffo di Agrigento) e la CNA Sicilia Servizi, nonché l’associazione culturale “Siciliando” .

Calendario Convegno :

20 Gennaio 2023 –

ore 15.30

Apertura dei lavori e presentazione – Presidente Blues & Wine Dott. A. Joe Castellano

A seguire ore 15.45

“Dalla viticoltura prefillosserica alla rivoluzione americanista” –

A cura di Dott. Rosario Lentini – Storico dell’Economia

Ore 16.30

“Il Sangiovese ? Un vitigno calabro-siciliano”

Le scoperte della D.ssa Manna Crespan e del suo Team – Primo Ricercatore presso il CREA – Centro di Ricerca di Viticultura ed Enologia di Conegliano Veneto

Ore 17.15

Coffe Break

Ore 17.30

Dibattito Aperto sui risvolti della scoperta ampelografica sul Sangiovese, su una eventuale nuova geografia del vino italiano .

Con Prof. Scienza, D.ssa Crespan, Dott. Luigi Salvo, Dott. A. Joe Castellano, Dott. A. Zanfi, Dott. Gregorio Sparacino, Dott. Tonino Guzzo .

21 Gennaio 2023

Ore 10.00

Apertura dei lavori Presidente Blues & Wine Dott. A. Joe Castellano e Ospiti Speciali

Ore 10.30

“Barbatella americana o ritorno al piede franco, in vista di periodi siccitosi ?”

Nuove idee e studi per nuovi impianti e vitigni

A cura di Prof. Attilio Scienza – Università di Milano

Ore 11.30

Coffe Break

Ore 11.50

Dibattito aperto – Applicazioni possibili al territorio italiano

Con Prof. Scienza, D.ssa Crespan, Dott. Luigi Salvo, Dott. A. Joe Castellano, Dott. A. Zanfi, Dott. Gregorio Sparacino, Dott. Tonino Guzzo

Considerazioni finali

Ore 13.00

Chiusura dei lavori

Il 20 Gennaio 2023

CENA SPECIALE presso RISTORANTE “IL CACCIATORE” di CASTROFILIPPO (AG)

E consegna finale dei Blues & Wine Awards ai Personaggi del Vino 2022

Accompagnano la Cena i VINI VINCITORI dei XVI Blues & Wine Awards .

