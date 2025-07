Il blitz della squadra Mobile della Questura di Agrigento è stato eseguito tra Licata e Canicattì. Otto le persone indagate, sette licatesi e un canicattinese. I poliziotti sono impegnati dalle prime luci dell’alba in perquisizioni a tappeto in abitazioni, garage, terreni e anche in attività commerciali alla ricerca di armi, droga e soldi.

Il decreto di perquisizione è stato firmato dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Palermo in un’inchiesta che ipotizza un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, armi e atti intimidatori. Durante i controlli sono stati rinvenuti oltre 2 chili di hashish, cocaina, armi, denaro contante e anche orologi di valore.

