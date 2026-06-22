“Questa mattina, in Comune, abbiamo appreso delle perquisizioni in corso. Corre l’obbligo di precisare che gli accertamenti riguardano vicende risalenti a un periodo antecedente all’insediamento dell’attuale amministrazione, che assicura la massima collaborazione alla magistratura e alle forze dell’ordine”. Lo dice il sindaco di Agrigento, Michele Sodano, a margine dell’operazione della Squadra Mobile e Procura sull’appalto della strada della “Mosella” che sarebbe stato “truccato”.

“Confidiamo che ogni aspetto venga chiarito integralmente nell’interesse della città e dei cittadini – continua il primo cittadino -. Ben vengano gli accertamenti dell’autorità giudiziaria laddove vi siano anomalie da verificare: fare piena luce sui fatti è un dovere verso Agrigento e un segnale di trasparenza nei confronti della comunità. Per questa ragione esprimiamo piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e auguriamo loro buon lavoro”.

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