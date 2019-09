Ad Agrigento Un Seminario Per Professionisti E Imprese Sui Vantaggi E Gli Obblighi Normativi Della Metodologia BIM

INARSIND ed ANCE Agrigento, il 27/09/2019 alle ore 9,00 presso la sede ANCE in via Artemide, 3, hanno organizzato il convegno dal titolo “IL BIM PER GLI ENTI I PROFESSIONISTI E LE IMPRESE”. Il tema ha suscitato un grande interesse presso i professionisti tale da registrare più di 130 presenze. Il seminario ha mostrato come il BIM può essere un opportunità per la Sicilia e per tutti i professionisti coinvolti nelle costruzioni, grazie all’apertura di un dialogo fra, Imprese, Amministrazione e Professionisti. I relatori, l’ing. Giuseppe Bellia (segretario INARSIND Agrigento), Marco Montalbano (Esperto BIM SPECIALIST Eureka Engineering) ed EUGENIO ANISO (Titolare Studio Aniso – Partner Studio OMPHALOS) hanno affrontato il tema dando dimostrazione di come il BIM sia un metodo per l’ottimizzazione della pianificazione, realizzazione e gestione di costruzioni tramite aiuto di un software attraverso cui i dati rilevanti di una costruzione possono essere raccolti, combinati e collegati digitalmente, attraverso anche la costruzione virtuale tramite un modello geometrico tridimensionale. Il Presidente di INARSIND Agrigento, l’arch. Luca Cosentino, ha ringraziato gli Enti, gli ordini ed i collegi che hanno patrocinato il seminario.