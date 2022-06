Ancora un sold out per la Fondazione Teatro Pirandello

Tutto esaurito “Il Berretto a Sonagli” per la regia di Francesco Bellomo, con Gianfranco Jannuzzo, Emanuela Muni, Gaetano Aronica, Francesco Mirabella, Margherita Patti, Veronica Rega, Cecilia Guzzardi e Martina Difonte. Lo spettacolo andrà in scena domani sabato 25 giugno alle 21, ai piedi della Casa Natale Luigi Pirandello, piazzale Caos ad Agrigento. Uno spettacolo molto atteso, voluto dalla Fondazione per riportare il teatro all’aperto in una versione estiva e per celebrare Luigi Pirandello a 155 anni dalla sua nascita. Uno spettacolo che ha già fatto il pienone di pubblico, a poco più di 24 ore dall’evento.