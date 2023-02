Il 26enne morto in un incidente stradale, il Sindaco: “Annullati i festeggiamenti per il Carnevale”

“La nostra comunità si è svegliata con la terribile notizia della morte di una giovane vita aragonese. Questa notte un terribile incidente, avvenuto in Zona Asi, ha causato la morte di Raimondo Giglia, un ragazzo di Aragona di soli 26 anni. Mi stringo al dolore della famiglia di Raimondo e invito, in questo momento di straziante dolore per la cittadina di Aragona, tutti i ragazzi e non solo a riflettere sull’importanza di osservare sempre la massima prudenza e attenzione sulle strade quando sono alla guida”. Lo ha detto il sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino, dopo il tragico incidente stradale autonomo costato la vita al giovane aragonese. “Abbiamo predisposto col Comune un’ordinanza, con decorrenza immediata – conclude il primo cittadino -, che dichiara annullati i festeggiamenti previsti per il Carnevale 2023”.