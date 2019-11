Il 22 novembre incontro su lavori Palermo-Agrigento

Nuovo incontro sui lavori che riguardano la Palermo-Agrigento fissato per il 22 novembre, quando il vice ministro alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, vedra’ la Cmc di Ravenna che sta lavorando all’ammodernamento dell’arteria con notevoli ritardi. Il faccia a faccia, come svelato da Cancelleri a margine di un incontro a Palermo con il provveditore per le Opere pubbliche di Sicilia e Calabria Gianluca Ievolella, si terra’ al Comune di Agrigento. “Quella strada ha problemi diversi a seconda delle zone di intervento – ha spiegato Cancelleri -. Spero che Cmc il 22 novembre mi porti la lista degli affidatari dei lavori per quanto riguarda i cantieri che vanno da Mezzojuso a Vicari. In quel tratto i lavori vanno a rilento ma non sono fermi, ma se mi daranno la lista degli affidatari vorra’ dire che entro il 2020 chiuderemo tutti quei cantieri e restituiremo la normalita’ a quel pezzo di strada e ai cittadini che lo percorrono, dopo di che si dovranno realizzare le nuove progettazioni per i tratti rimanenti della strada fino ad Agrigento”. Per questi ultimi tratti Cancelleri ha aggiunto: “Ho spiegato ad Anas che non voglio piu’ vedere ‘varianti in sede’, voglio che la strada si sviluppi su corsie che non prevedano lo smantellamento della carreggiata esistente. Quello che hanno dovuto subire i cittadini di quella zona – ha concluso il vice ministro per le Infrastrutture – e’ stato massacrante”.