Il 17 ottobre flash mob: nuove riserve naturali per tutelare la bellezza

Le sfide di Legambiente Sicilia per tutelare la biodiversità e proteggere il 30 per cento del territorio e del mare entro il 2030. Nell’ambito della campagna Preziose X natura, domenica prossima, 17 ottobre, alle 11.30, sono stati organizzati 6 flash mob per chiedere nuove riserve naturali per tutelare la bellezza. Una escursione, con i volontari di Legambiente Sicilia, per immergersi nel nostro territorio ed apprezzare il valore e l’importanza della biodiversità. Nell’agrigentino appuntamento alla Scala dei Turchi di Realmonte. La Strategia Europea della Biodiversità per il 2030 punta ad avere il 30% del territorio e del mare tutelati e protetti. Non è un obiettivo impossibile da raggiungere in Sicilia, tutt’altro. Ci vuole coraggio, coerenza e determinazione: basta completare il Piano del 1991 con le ultime 10 riserve naturali; istituire il Parco dei Monti Sicani, i 3 parchi naturali nazionali e le 6 aree marine protette già previsti dalle leggi; individuare e scegliere altri siti, una dozzina già abbastanza noti, di pregio e valore naturalistico per nuove aree naturali protette. È la sfida che lanciamo alla politica, alle istituzioni, alla società dell’Isola, perché Legambiente Sicilia, dopo 41 anni, vuole continuare a essere sé stessa e contribuire a salvaguardare ed estendere i nostri magnifici scrigni di biodiversità e bellezza.