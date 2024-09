Con lo spettacolo “Icaro, il pensiero in movimento” della Savatteri Produzioni si è chiusa ieri sera la stagione 2024 del Teatro dell’Efebo, allestito nel suggestivo scenario del Giardino Botanico di Agrigento. Organizzata dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento, la stagione ha offerto al pubblico tredici spettacoli suddivisi tra la Rassegna del Teatro Classico e del Mito e la Rassegna del Teatro d’Autore e Musica.

La chiusura ha visto un allestimento in grande stile, grazie alla regia e adattamento di Marco Savatteri, che ha sapientemente attualizzato il celebre Mito di Icaro. Lo spettacolo ha affrontato tematiche critiche legate al progresso, portando sul palco una riflessione sui rischi del rapporto tra uomo e natura, in un mondo sempre più segnato dall’uso indiscriminato delle risorse naturali. Il pubblico, numeroso e attento, ha apprezzato la combinazione di musiche originali, coreografie di alto livello e un tocco di modernità con brani di musical e dance. Tra gli artisti in scena, si sono distinti Rinaldo Clementi (La voce del Mito), Giancarlo Latina (Icaro Contemporaneo), Salvatore Rancatore (Il folle con la lanterna) e Toti Maria Geraci nel ruolo di un Icaro smarrito in una realtà moderna e a tratti ostile.

La presenza del DuoFire Acrobats, recentemente esibitosi alle Olimpiadi di Parigi, e la band diretta da Antonio Zarcone hanno contribuito a rendere lo spettacolo ancora più dinamico e coinvolgente. Le giovani danzatrici di Silvana Tabone hanno completato il quadro artistico, aggiungendo un tocco di freschezza ed energia alle scene.

La stagione del Teatro dell’Efebo si è conclusa con un notevole successo di pubblico, confermando Agrigento come una destinazione culturale in crescita. Le due rassegne hanno attratto spettatori locali e turisti, facendo emergere il potenziale della città come polo per il turismo degli eventi, al pari di città come Taormina e Siracusa.

Il teatro dell’Efebo, con la sua scenografia naturale e la straordinaria resa acustica e visiva del costone di arenaria, si è rivelato uno spazio ideale per eventi di spettacolo. Il futuro promette ulteriori sviluppi, soprattutto in vista di “Agrigento Capitale della Cultura 2025”, con la speranza che le autorità locali investano su questo importante progetto per valorizzare ulteriormente il patrimonio culturale della città.

La direzione del teatro, già dalla sua prima stagione, ha investito sul teatro di produzione, finanziando spettacoli che rimarranno in esclusiva e saranno presto proposti a studenti e turisti. Il successo di questa stagione teatrale è un chiaro segnale delle potenzialità di Agrigento nel panorama culturale nazionale.