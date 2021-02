Ibla continua la sua corsa al Serale

Continua la sua corsa verso il serale Ibla. La cantante agrigentina, nella puntata del sabato, ha interpretato il brano di De Gregori Generale. Nonostante Ibla sua piaciuta molto al pubblico in sala, anche questa volta il suo coach Rudy Zerby non ha trovato convincente la sua esibizione. “Non mi sono piaciuti nemmeno i commenti che avete fatto in casetta tu e il tuo compare” (riferendosi al cantante Raffaele) . Ibla ha voluto invece chiarire che non c’era alcun sarcasmo nelle sue parole, ma una sincera voglia di capire cosa non fosse andato bene nella sua interpretazione. Un rapporto un po’ in crisi tra i due che speriamo possa ritornare quello di una volta. Intanto forza Ibla!