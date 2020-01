I “Volontari di strada” aderiscono alla manifestazione del 25 gennaio

I Volontari di Strada di Agrigento aderiscono alla manifestazione contro l’isolamento infrastrutturale in programma il prossimo 25 gennaio.

Una delegazione di operatori, con in testa la Presidente Anna Marino, sarà presente alla marcia di protesta, che partirà davanti alla rotatoria “Giunone” per concludersi davanti alla “Strada degli Scrittori”, per rivendicare le opere infrastrutturali rimaste incompiute che hanno l’effetto di paralizzare la viabilità su tutto il territorio provinciale. La mancanza di infrastrutture moderne è sicuramente una delle cause di indebolimento o di mancata crescita e sviluppo di vari settori, in primis quelli del turismo e dell’agricoltura che possono costituire il principale volano di crescita dell’economia.

“Superare le carenze infrastrutturali – sottolinea la presidente Anna Marino – costituisce non solo un’occasione di sviluppo e di crescita per il territorio, ma anche un’opportunità di occupazione per tantissime persone, soprattutto in una realtà assolutamente drammatica, su questo fronte, come quella agrigentina. Una considerazione che deriva dall’esperienza, ormai decennale, della nostra associazione, divenuta, nel tempo, punto di riferimento per numerosissime famiglie che vivono una situazione di disagio economico dovuta, per lo più, alla perdita o alla mancanza di lavoro. Ecco perché, come Volontari di Strada, abbiamo deciso di aderire convintamente alla manifestazione, consapevoli del fatto che non possa essere perso altro tempo per dare risposte concrete ai cittadini, garantendo vie di comunicazione sicure, al passo con la modernità. Avere strade e infrastrutture sicure è un diritto e un segno di civiltà per un popolo, ma anche per impedire la precarizzazione del futuro delle giovani generazioni, le disuguaglianze sociali, la povertà economica e culturale della provincia agrigentina e della Sicilia in generale”.