“Utenti, cittadini, autorità, istituzioni aiutateci ad aiutarvi”. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento sono pochi e questa mattina hanno organizzato un sit-in davanti alla Prefettura per chiedere un cospicuo aumento di personale in tutta la provincia. Da tempo non riescono a soddisfare durante l’orario di servizio tutti gli interventi pericolosi, soprattutto nel periodo estivo con l’emergenza incendi. A questo si aggiunge la maleducazione della gente che decide di pulirsi i terreni o di eliminare l’immondizia bruciando; e spesso tutto questo sfugge di mano alla gente e si traduce in tragedia.

“Può capitare che i vostri genitori o che voi stessi abbiate bisogno e i vigili del fuoco non possono venire – dicono i vigili del fuoco dei sindacati Cgil VVF, Fns Cisl, UilPa e Conapo -. Dopo non dite, ‘no io non lo sapevo’. Siamo ridotti al minimo come personale, non possiamo più assicurare le partenze, gli interventi, noi cerchiamo di fare il possibile e l’impossibile”. I numeri prima la centrale operativa di Agrigento aveva a turno 26 vigili adesso siamo scesi a 18, prima il distaccamento di Villaggio Mosè (poi chiuso) era aperto con 7 unità a turno con un totale di 28 persone.