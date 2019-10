“I Vigili del fuoco ancora trascurati dal Governo”

Il segretario provinciale della Uil Vigili del fuoco di Agrigento, Antonio Di Malta, rilancia la rivendicazione del segretario generale Uil Vigili del fuoco, Alessandro Lupo, per l’attuazione degli attesi provvedimenti di categoria. Di Malta afferma: “Mentre il governo con particolare solerzia approva due decreti legislativi correttivi del riordino delle carriere delle Forze di polizia, non c’è ancora nulla all’orizzonte per i Vigili del fuoco, che restano ancora senza risposte su temi importanti come il rinnovo del contratto sia normativo che economico, l’assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali, e altro ancora soprattutto in materia previdenziale. I pensionamenti entro due anni metteranno a rischio il servizio antincendio aeroportuale e soccorso terrestre nelle isole, serve urgentemente una programmazione per un concorso ad hoc che permetta di assumere residenti nelle isole come Lampedusa e Linosa”.