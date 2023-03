I vespisti festeggiano San Giuseppe

Festeggiamenti in onore di San Giuseppe e per la festa del papà ad Agrigento organizzati dal comitato di San Giuseppe con la partecipazione delle associazioni Vespa Club Agrigento e Porto Empedocle. In piazza Pirandello l’arrivo dei Vespisti provenienti da Caltanissetta, Palma di Montechiaro, Racalmuto e quelli locali. A bordo delle vespe giro dei punti più alti della città per poi proseguire nel litorale Sanleonino. I vespisti hanno attraversato la valle dei templi e il centro città per poi rientrare in piazza Pirandello dove ad attenderli c’era il parroco della chiesa San Giuseppe, don Enzo Sazio, per i ringraziamenti finali, con la consegna dei gadget per tutti i vespisti partecipanti. Il presidente Vincenzo Pisano del Vespa Club Agrigento e Salvatore Marino del Vespa Club di Porto Empedocle sempre più rafforzano la loro collaborazione e si ritengono soddisfatti per il risultato ottenuto e danno appuntamento alla prossima edizione.